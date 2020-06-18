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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تتابع المحاور والطرق الرئيسية والكباري في 6 أكتوبر

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:58 ص
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس
محمد إبراهيم
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قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية للمحاور والطرق الرئيسية والكباري، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقهم المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وتفقد المسئولون أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، والتي تشمل، رفع كفاءة الطريق الرئيسي، وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين، بإجمالي طول 35 كيلومتر، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كبارى، وأنفاق، وكباري مشاة)، وكذا الطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كيلومترا، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنيًا على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري، فى الأوقات المحددة تماشيًا مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.

ووجه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدراسة تطوير الخطة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية، وكذا عمل دراسة عاجلة لتطوير الخدمات على جانبي المحاور، وخاصة بالمناطق المأهولة والصناعية الموازية لمحاور الطرق.
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس
الطرق الرئيسية
الطرق الرئيسية
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس
الطرق الرئيسية
الطرق الرئيسية

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