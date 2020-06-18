مليونا جنيه لتطوير المعمل المركزي بـ«علوم بنها»

أعلن الدكتورجمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن توقيع عقد اتفاق تعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولجيا، لرفع القدرات والإمكانيات المعملية للمعمل المركزي بالكلية بتمويل مليوني جنيه، في اإار المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية لدعم كليات العلوم بالجامعات تحت اسم "science Up Grade Up"، والتي تعطي الأولوية للعلوم الأساسية وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية.وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، في تصريحات صحفية، إن همثل هذه المشروعات تدعم بناء قاعدة علمية قوية، وفي إطار تنفيذ الاستراتجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والمردود سيكون سريعا حيث تصل مدة تنفيذة إلى 12 شهرا فقط.وأضاف الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية العلوم، أن علاقات الشراكة بين الكلية والأكاديمية قديمة، حيث تمول العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية، والفريق البحثي سيبذل أقصى جهد لتحقيق جودة مخرجات المشروع.وصرح الدكتور إسلام شيحة، الباحث الرئيسي للمشروع، أن الهدف من المشروع رفع القدرات المادية للمعمل المركزي وتطوير الإمكانيات المعملية والتعلمية والبحثية للمعمل المركزي بالكلية، سواء من خلال الإحلال والتجديد أو اقتناء الأجهزة الجديدة التي تحتاج إليها المدارس الحديثة في هذة التخصصات المختلفة للعلوم الأساسية.