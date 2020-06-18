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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كهرباء القليوبية»: الطائرات الورقية تتسبب في أعطال يومية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:54 ص
الطائرات الورقية
الطائرات الورقية
كتب صلاح حسنى
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ناشدت المهندسة أمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، المواطنين، بضرورة الرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية، لأنها تقع على سلوك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال الكهرباء.

وأشارت بركات، في تصريح لها اليوم، إلى أن تتلقى الشكاوى يوميا أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال يوميا وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء.

وأوضحت بركات أن الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة، لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب علي المواطنين عدم إتلافها وترك أطفالهم للعبث بها وتعريض أرواحهم للخطر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتشار ملحوظا لظاهرة لعبة "الطائرات الورقية" لتتحول من إداه للترفيه إلى كارثة تتسببت حالات وفاة بين الشباب والأطفال فى بعض قرى محافظة القليوبية، منها واقعتين لشابين فى أسبوع واحد بسبب هذه اللعبة الأولى فى شبرا الخيمة، حيث سقط شاب غريقا فى ترعة الإسماعيلية بعد سقوط طائرته الورقية فى المياه وحاول انتشالها.

وانتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث القسم والنقيب محمد حسام معاون المباحث وقوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب عمره 22 سنة وأنه أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية وقعت منه فى مياه ترعة الإسماعيلية وأثناء قيامه بالنزول لالتقاطها لقى مصرعه.

والواقعه الثانية فى مدينة قها حيث لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية فأمسكت بسلك الضغط العالى وعندما حاول إفلاتها صعقه التيار ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها.

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