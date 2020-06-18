مطار القاهرة يستقبل 60 رحلة دولية لعودة العالقين بالخارج اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الخميس، 60 رحلة جوية استثنائية قادمة من مختلف دول العالم، لنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة.ومن المقرر عقب وصول المصريين العالقين إلى مطار القاهرة الدولى، عبر العديد من طائرات الشركة الوطنية والخاصة والخطوط العربية، حيث سيتم توقيع الكشف الطبى بصالات الوصول الدولية المختلفة عبر إدارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين، وسيتم توقيع العائدين على إقرار العزل الطبى بالمنازل لمدة 14 يوما متتالية، تنفيذا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.