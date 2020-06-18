حبس عاطل ضُبط بـ160 قرص ترامادول في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الالخميس، حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج 160 قرص ترامادول مخدر على المتعاطين.وردت معلومات للنقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من المدعو "عمرو ربيع"، وشهرته سيد ربيع، 35 سنة، عاطل ومقيم بمساكن المثلث، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم سالف الذكر وبتفتيشه عثر بحوزته على 160 قرص ترامادول ومبلغ مالي.وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه سبق ضبطه واتهامه في 6 قضايا آخرهم رقم 12708 لسنة 2013 سلاح بدون ترخيص.وتحرر عن ذلك المحاضر رقم 9926 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.