131 دولة بقائمة معهد «كوخ» للدولة الأكثر خطورة لعدوى كورونا

قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية إن معهد روبرت كوخ الألماني وضع قائمة بالدول الأكثر خطورة لانتقال عدوى فيروس كورونا بإجمالي ١٣١ دولة حول العالم.وأكد البطوطي في تصريحات صحفية لأن قائمة معهد روبرت كوخ لا تزال طويلة فهي لا تزال تشمل 131 دولة ووجهة حول العالم كمناطق خطرة بها احتمالية كبيرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وطالما أن تقييم المعهد لم يتغير فمن الصعب توقع رفع تحذير السفر الصادر عن وزارة الخارجية الفيدرالية.وصنف المعهد مناطق الخطر بالدول على مرحلتين: الأولى يتم التحقق عما إذا كان هناك أكثر من 50 مصابًا جديدًا لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية، والثانية يتم فحص ما إذا كان هناك خطر الإصابة بالعدوى من عدمه.وتلعب التدابير المتخذة من قبل الدول من أجل احتواء الوباء وكذلك قدرات الاختبار وعدد الاختبارات التي يتم إجراؤها لكل فرد ومدى الثقة في البيانات التي تقدمها الدول، دورًا كبيرا في التصنيف والقرار.