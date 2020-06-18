جولات تفقدية لمسؤولي الفيوم لمتابعة المستشفيات وموقع العزل
الخميس 18/يونيو/2020 - 11:52 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجان الفرعية المشكلة للمتابعة اليومية لتفقد مستشفيات الفحص ومواقع العزل بشتى أنحاء المحافظة، قامت بعددٍ من الجولات تضمنت المرور على مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستعراض الموقف تجاه عدد الحالات التى تماثلت للشفاء، موجهًا بحسن معاملة المرضى وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لهم.
كما شملت جولة المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام، والتي رافقه خلالها مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، المرور على مركز التدريب المدني بشكشوك والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" من الحالات البسيطة، للتأكد من التزام الفريق الطبي وتوافر المستلزمات العلاجية للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية بشوارع مدينة أبشواي لتفقد أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع أولًا بأول خلال "نوبتجيات" العمل، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة.
وفي سياق متصل قام المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، بجولة تفقدية بمستشفى طامية المركزي، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وتوافر أدوات الحماية الشخصية لهم، وانتظام العمل، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، ووجه السكرتير المساعد رئيس مجلس المدينة والعاملين بالمستشفى بضرورة توفير احتياطى من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية وأعمال التعقيم، من كمامات ومطهرات ومستلزمات نظافة.
كما شملت جولة المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام، والتي رافقه خلالها مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، المرور على مركز التدريب المدني بشكشوك والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" من الحالات البسيطة، للتأكد من التزام الفريق الطبي وتوافر المستلزمات العلاجية للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية بشوارع مدينة أبشواي لتفقد أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع أولًا بأول خلال "نوبتجيات" العمل، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة.
وفي سياق متصل قام المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، بجولة تفقدية بمستشفى طامية المركزي، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وتوافر أدوات الحماية الشخصية لهم، وانتظام العمل، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، ووجه السكرتير المساعد رئيس مجلس المدينة والعاملين بالمستشفى بضرورة توفير احتياطى من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية وأعمال التعقيم، من كمامات ومطهرات ومستلزمات نظافة.
جولات تفقدية
جولات تفقدية