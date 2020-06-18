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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولات تفقدية لمسؤولي الفيوم لمتابعة المستشفيات وموقع العزل

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:52 ص
جولات تفقدية
جولات تفقدية
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللجان الفرعية المشكلة للمتابعة اليومية لتفقد مستشفيات الفحص ومواقع العزل بشتى أنحاء المحافظة، قامت بعددٍ من الجولات تضمنت المرور على مستشفى أبشواي المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستعراض الموقف تجاه عدد الحالات التى تماثلت للشفاء، موجهًا بحسن معاملة المرضى وتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية لهم.

كما شملت جولة المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام، والتي رافقه خلالها مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، المرور على مركز التدريب المدني بشكشوك والمخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" من الحالات البسيطة، للتأكد من التزام الفريق الطبي وتوافر المستلزمات العلاجية للمرضى، وأدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين، فضلًا عن القيام بجولة ميدانية بشوارع مدينة أبشواي لتفقد أعمال النظافة والتطوير ورفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع أولًا بأول خلال "نوبتجيات" العمل، موجهًا بتوفير أدوات الحماية الشخصية لعمال النظافة.

وفي سياق متصل قام المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، بجولة تفقدية بمستشفى طامية المركزي، رافقه خلالها الأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، للتأكد من التزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وتوافر أدوات الحماية الشخصية لهم، وانتظام العمل، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التأكد من التزام المستشفيات بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية، ووجه السكرتير المساعد رئيس مجلس المدينة والعاملين بالمستشفى بضرورة توفير احتياطى من المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية وأعمال التعقيم، من كمامات ومطهرات ومستلزمات نظافة.
جولات تفقدية
جولات تفقدية

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