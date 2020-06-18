في عيد ميلاده الـ75.. سر اختفاء الفنان سيد صادق

يحتفل الفنان سيد صادق اليوم بعيد ميلاده الـ75، والذي يعمل في مجال السينما منذ أن تخرج من المدرسة الثانوية وحصل على عضوية نقابة المهن التمثيلية ومسيرته الفنية تخطت الـ50 عاما، قدم خلالها ما يقرب من 200 عمل فني ما بين سينما ودراما.ابتعد الفنان سيد صادق عن التمثيل منذ 6 سنوات وظهر في عدد من البرامج مؤخرا، مؤكدا أنه لم يعتزل التمثيل بل ينتظر أن يتم ترشيحه لأي عمل مناسب وسيوافق على الفور، وخلال هذه الفترة لم يتم ترشيحه لأي دور.وكان آخر أعمال الفنان سيد صادق، ظهوره كضيف شرف في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان عادل إمام وإخراج رامي إمام، ويعمل سيد صادق بالتجارة بعيدا عن التمثيل، حيث يمتلك ورشة لبيع قطع غيار السيارات بوسط البلد.