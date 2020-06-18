الأرصاد: انكسار الموجة الحارة.. وطقس معتدل الجمعة

- انخفاض الحرارة غدا



- طقس الجمعة



- الطقس غدا



- درجات الحرارة



قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة انتهت بالأمس الأربعاء، على أن يشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.وأضاف شاهين في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وسيتراوح الانخفاض من 4 إلى 5 درجات مئوية.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة، ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون والطقس على محافظات الصعيد، مائل للحرارة شمال، شديد الحرارة جنوبا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.وسيكون الطقس مائل للحرارة بصفة عامة على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وفترات الليل سيكون الطقس لطيف على مدن ومحافظات الجمهورية.وسيكون هناك شبورة مائية خفيفة تظهر بعد الفجر وفي الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.وأكدت هيئة الارصاد أن السبت المقبل، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة على شمال الصعيد، وتنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.