رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة.. وطقس معتدل الجمعة

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:51 ص
الطقس
الطقس
إيمان ماهر
طباعة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة انتهت بالأمس الأربعاء، على أن يشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

- انخفاض الحرارة غدا

وأضاف شاهين في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وسيتراوح الانخفاض من 4 إلى 5 درجات مئوية.

- طقس الجمعة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة، ويكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون والطقس على محافظات الصعيد، مائل للحرارة شمال، شديد الحرارة جنوبا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- الطقس غدا

وسيكون الطقس مائل للحرارة بصفة عامة على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وفترات الليل سيكون الطقس لطيف على مدن ومحافظات الجمهورية.

وسيكون هناك شبورة مائية خفيفة تظهر بعد الفجر وفي الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

- درجات الحرارة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 21، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.

وأكدت هيئة الارصاد أن السبت المقبل، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة على شمال الصعيد، وتنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات خاصة مصرية ترافق العمال العائدين من ليبيا

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

رسميا.. إطلاق «تطبيق موبايل» لدفع فواتير المياه

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

سفير بكين: مصر والدول الإفريقية أول المستفيدين من لقاح كورونا الصيني

حقيقة ظهور فيروس أقوى من كورونا في الصين

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

انتبه.. هذا اللص يسرق فيتامين C من جسمك

اكتشاف طريقة لتشخيص كورونا دون اختبار

100 مليار دولار ثروات نساء الإمارات

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

«معك أو بدونك» رواية لنموذج المثقف المغرد خارج السرب

«الأمم المتحدة للسكان» يناقش التغطية الإعلامية للعنف

«فرقة المسرح الكوميدي» كتاب توثيقي يتضمن رؤية نقدية

عرض حفل ختام «الصوت الذهبي» على يوتيوب الليلة