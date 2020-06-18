ضبط «هاكر» استولى على بطاقات الدفع الإلكتروني لسرقة المواطنين

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي أوهمه بأنه موظف بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات وأنه فاز بجائزة مالية مقدمة من الشركة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكترونى.ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل لمرتكب الواقعة، طالب - مقيم بمحافظة المنيا، وينتحل اسم أحد الأشخاص، حال إجراء تلك العمليات، وقام بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأنه قام بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، وأنه يحتفظ ببعض المشتريات بمسكنه، حيث تم ضبطها، وبفحص الهاتف المحمول الذي ضبط بحوزته تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى الآتى:العديد من برامج الكمبيوتر التى تُستخدم فى اخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم، وصور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة بالعديد من الأشخاص عملاء تلك البنوك والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية CVV الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.