حملة مكثفة لإزالة الإشغالات في 6 أكتوبر

كلف المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المهندس يسري طاهر، المشرف على إدارة الأحياء والمهندس فريد شوقي، مدير إدارة الأحياء، وحازم حسانين، مدير إدارة الأمن بالجهاز، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بشن حملة مكثفة للتصدي لجميع المخالفات والإشغالات.وأوضح الشربيني أن الحملة أسفرت عن رفع المخالفات والإشغالات وإغلاق 25 محلًا بالحي الثاني عشر (المجاورة الرابعة) للوحدات محولة النشاط من سكني إلى تجاري بشارع جمال عبدالناصر وتم رفع جميع الإشغالات.وأكد رئيس الجهاز على نوابه ومعاونيه ورؤساء الأحياء، متابعة تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء في رصد مخالفات المباني والإشغالات والتعامل دون تهاون معها والإزالة الفورية لها.وشدد على استمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة ومنع مخالفات البناء، وأن جهاز المدينة لن يتهاون في التصدي لأي مخالفات، وستتم إزالتها على الفور لردع المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، والتعامل بكل قوة وحسم مع البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.