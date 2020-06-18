وفاة خبير «الصحة العالمية» في اليمن بكورونا

توفى في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، الدكتور المتخصص في علم الأوبئة، ياسين عبدالوارث، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، وفاة الدكتور عبدالوارث، بعد إصابته بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا أثناء عمله في الميدان، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم.وأفاد المكتب بأن الدكتور ياسين انضم إلى فريق منظمة الصحة العالمية في اليمن منذ بضع سنوات كمنسق ميداني للاستجابة الإنسانية لمختلف الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا والدفتيريا ومؤخرًا مرض كوفيد-19.