القس رفعت فكري: لا يحق لأي إنسان إن يُدين المنتحر

قال القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، إن الانتحار له أسباب مختلفة ومتنوعة، موضحا أن المنتحر قد يكون مصابا بأمراض نفسية ولم يعالج منها، أو تعرض لأزمات نفسية لم يستطع أن يتجاوزها ولم يستطع أن يفكر حيالها بطريقة إيجابية.وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا يحق لإنسان أيا كانت مكانته أن يدين المنتحر أو حتى يحكم على مصيره الأبدي، لأن الله وحده هو الذي يعرف قلوب الناس وضمائرهم.وأوضح أن الكنيسة الإنجيلية وهي تقيم خدمة التعزية على المتوفى سواء كان منتحرا أو توفى بطريقة عادية، فإنما هي تقدم عزاء للأسرة، أما الموتى فهم بين يدى الله الديان العادل الغفور الرحيم.