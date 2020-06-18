«التعليم» تغلق صناديق أسئلة الثانوية العامة استعدادًا لتوزيعها

تنتهي الإدارة العامة للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، من صندقة صناديق "البوكليت"، المحملة لكراسات أسئلة الامتحانات، لنقلها للمحافظات وتوزيعها للمراكز.وتقوم الإدارة العامة للامتحانات، بنقل صناديق الأسئلة للمحافظات النائية عن طريق النقل الجوي "الطائرات"، وتوزيعها لمراكز التوزيع غدا الجمعة، بينما يتم نقلها لمحافظات القاهرة الكبرى، لتسليمها وتوزيعها لمراكز توزيع الأسئلة، لتوزيعها على اللجان قبل بدء الامتحان بساعات، وسط إجراءات أمنية مشددة في وجود سيارات شرطة بمساعدة وزارة الداخلية في التأمين.ومن المقرر أن تسلم الوزارة مراكز توزيع الأسئلة، "بوكليت" أسئلة امتحانات مواد الأسبوع الأول فقط، كما مقرر بجدول الامتحانات، على أن يتم توزيع باقي المواد تباعًا.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة، ستنطلق الأحد المقبل، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.