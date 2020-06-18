وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفة بناء بقرية سياحية

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا إداريًا لإزالة مخالفات البناء الواقعة بإحدى القرى السياحية بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي، والمتمثلة فى بناء مبنى دور أرضى كامل التشطيب بمسطح نحو (82.1م2) بالجزء القبلي الغربي للقرية بدون ترخيص.وأكد الدكتور عاصم الجزار، مواصلة وزارة الإسكان وهيئاتها وأجهزتها التصدي لمخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات، لمنع استغلال المخالفين للظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التى يتم تنفيذها بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.كما نص القرار الذي أصدره وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز حماية أملاك الهيئة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.