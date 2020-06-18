وضع 3 قيادات من الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم تفاصيل وضع 3 أفراد من قيادات جيش إسرائيل في الحجر الصحي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأصيب 260 جنديا فى الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا وتم تسريح عدد منهم من الخدمة، وهناك و1840 من الجيش داخل الحجر الصحي، من بينهم قائد منطقة المركز الجديد وقائد منطقة الجنوب.وأكد الإعلام العبري أن رئيس قسم "الاتصالات وحماية السايبر" في الجيش الإسرائيلي وضباطا آخرين في القسم سيدخلون إلى الحجر الصحي، وذلك بعد تواجدهم الأسبوع الماضي في حدث تواجد فيه جندي إسرائيلي كان مصابا بكورونا.وقال موقع "I24 News" الإسرائيلي إن المذكورين لم تظهر عليهم أعراض كورونا وسيتم فحصهم جميعا، موضحا أن الجنرال الإسرائيلي الثالث الذي يدخل إلى الحجر الصحي، بعد قائد منطقة المركز الجديد، وقائد المنطقة الجنوبية.