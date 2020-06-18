تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل آخر تعاملات الأسبوع- اليوم الخميس، بدعم من استمرار عمليات البيع على الأسهم الكبرى والقيادية، في الوقت الذي واصلت فيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاتها.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 18. 0%، بما يعادل 19 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 10886 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4. 0%، بما يعادل 5.33 نقطة، ليصل إلى مستوى 1321 نقطة، ما ساهم في صعود المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 27. 0%، بما يعادل 5.64 نقطة، ليسجل مستوى 2088 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 187 مليون جنيه، وذلك بتداول حوالي 44.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 2.99 ألف صفقة شراء وبيع.