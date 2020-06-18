مدبولي يبحث مع وزير قطاع الأعمال استراتيجية إنتاج السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والتي ستسهم حال نجاحها في تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.كما استعرض الوزير خطة تنفيذ تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي، وجهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، فضلًا عن الخطوات التنفيذية المقترحة لاستراتيجية إنتاج السيارات الكهربائية.وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا عدم تأثر حركة الإنتاج بفترة الحظر، بفضل الاستثناءات التى تم منحها للمصانع والعمال للعمل والتحرك خلال فترات حظر الحركة، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية فى المصانع ومواقع العمل والإنتاج.