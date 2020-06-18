الاستماع لأقوال عائلة شاب سقط من الطابق الخامس بعين شمس

تستمع نيابة عين شمس الجزئية تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول، اليوم الخميس، لأقوال عائلة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق الخامس، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بالدفن، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بشارع أحمد السيد بمنطقة عين شمس الغربية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط شاب من الطابق الخامس وإصابته بإصابات خطيرة وتم نقلة للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وفي سياق منفصل تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من ربة منزل، مفاده اكتشافها جثة زوجها مشنوقا داخل شقتهما، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل خمسيني معلقا بحبل في سقف الغرفة.وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى يعاني من أزمة نفسية منذ شهر رمضان الماضي بسبب وفاة والديه، وتطور الأمر ما دفعه للتخلص من حياته، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.