رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي يوافق على تسهيلات استيراد عربات سكة حديد بمليار يورو

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:19 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الدستور
طباعة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019.


نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 84 وفاة و1363 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قوات خاصة مصرية ترافق العمال العائدين من ليبيا

بالأدلة.. أحمد موسى يرد على أكاذيب أحمد مكي عن محمد مرسي والمتظاهرين

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

قوات خاصة مصرية ترافق العمال العائدين من ليبيا

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

100 مليار دولار ثروات نساء الإمارات

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)