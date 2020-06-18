السيسي يوافق على تسهيلات استيراد عربات سكة حديد بمليار يورو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019.نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.