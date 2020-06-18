«التموين»: طرح 40 مليون كمامة في المنافذ على البطاقات

كشف الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، عن أسباب توجه الوزارة لطرح الكمامة القماشية على البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن الكمامة القماشية قابلة لإعادة الاستخدام، وبهذا فهي موفرة للمواطن.وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة لم تحدد بعد سعر الكمامة القماشية، حيث إن التفاوض ما زال مستمرًا، لافتًا إلى أن طرح الكمامة على البطاقة التموينية يسهم في الوصول إلى المواطنين في الكفور والنجوع.وأضاف مساعد وزير التموين، أن شراء الكمامة القماشية ضمن السلع التي توفرها البطاقة التموينية ليس إجباريًا، منوهًا بأنه سيتم طرح 40 مليون كمامة مبدئيا بواقع كمامتين لكل بطاقة.