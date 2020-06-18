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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوم.. الإسكندرية لتداول الحاويات تناقش النتائج المالية

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:16 ص
الحاويات والبضائع
الحاويات والبضائع
اكرم عمران -أسامة الشندويلي
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تعقد اليوم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، اجتماع مجلس إدارة لمناقشة النتائج المالية.

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تراجع صافي ربح الشركة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 21.8 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.17 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسجلت الشركة مبيعات حتى أبريل 2020 بلغت 2.04 مليار جنيه، مقابل 2.34 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 1.04 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2020، مقابل 1.35 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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