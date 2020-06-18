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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال بطامية

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:13 ص
اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا للبدء في الدراسات الفنية لتنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال التابعة لقرية المقاتلة بالوحدة المحلية لقرية سرسنا بمركز طامية.

ذلك بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزاعة بالفيوم، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الري والموارد المائية، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، والمحاسب صابر عبد اللطيف مدير فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، ومالك قطعة الارض التي سينفذ عليها المشروع.
اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن الاجتماع تناول آليات البدء في تنفيذ مشروع الري الحديث بعزبة العسال، والجهة المنوط بها إعداد الدراسات الفنية، ومدة تنفيذ المشروع، حيث أن المشروع على مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، تصل إلى 300 فدان بالمرحلة المستقبلية، لافتًا الى انه سيتم تنفيذ العديد من مشروعات الري الحديث تباعًا بمختلف مراكز المحافظة وخاصة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بعد توفير الدراسات المناسبة بالمركزين.

وقال محافظ الفيوم إن مشروع الري الحديث بعزبة العسال يأتي بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الزراعة والري، وسيتم تنفيذه خلال عامين بتمويل من وزارة الري والموارد المائية، لافتًا إلى أن المشروع يعد أول مشروعات للري الحديث يتم بالتعاون بين وزارتى الزراعة والري على أرض محافظة الفيوم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن أفضل السبل للوقوف بجانب المزارعين، للارتقاء بالقطاع الزراعي كون مصر بلد زراعي في المقام الأول.

وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع، على مراجعة كافة أراضى أملاك الدولة من خلال لجنة مشكلة من الزراعة وحماية الأراضى وأملاك الدولة، لحصر كافة الأراضى وطلبات التقنين وما تم البت فيه، مشددًا على سحب الأراضى من الذين لم يستكملوا الإجراءات والمتخاذلين، فضلًا عن تكثيف حملات إزالة التعديات بكافة أنواعها على أراضى أملاك الدولة، ومراجعة تراخيص المزارع السمكية مع إزالة المقامة منها على أراضى أملاك دولة وغير قابلة للتقنين.
اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم
ومن جانبه، رحب مديري فرع البنك الزراعي المصري بالفيوم، وفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بتمويل كافة مشروعات الري الحديث بشتى أنحاء المحافظة بعد إعداد الدراسات الفنية اللازمة.

وفي ذات السياق، أصدر محافظ الفيوم، القرار رقم 228 لسنة 2020، بتشكيل لجنة معنية بأعمال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالمحافظة للتيسير على الراغبين من العاملين بمجال الزراعة في تنفيذ شبكات الري الحديث بأراضيهم، كما أن اللجنة معنية بالجهات المنوط بها الدراسة الفنية للمشروع، ومصادر التمويل.

يترأس اللجنة السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها رئيس قطاع بالبنك الزراعي المصري، ومدير عام التوجيه المائي، ومدير ادارة الأراضي والمياه، ومدير تنمية المشروعات الصغيرة بالجهاز.

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