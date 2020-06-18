مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف.وتبين وفاة "حسن خ.ح"٢٤ سنة وإصابة و"أ.ع" ٢٩ سنة، بكدمات متفرقة بالجسم تم نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ونقل والمصاب لمستشفى إدكو لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.