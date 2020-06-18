خبير: مستلزمات الوقاية من كورونا تشهد إقبالًا كبيرًا

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري: إنه من المفترض أن يكون هناك زيادة في مصانع المستلزمات الوقائية بعد أن شهدت الأسواق المصرية إقبالًا كبيرًا على هذه المنتجات.وأضاف، في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجب ترخيص المصانع ودعم المصانع المتعثرة، بالإضافة إلى زيادة إنشاء مجمعات صناعية لاحتواء المصانع التي تعمل بعيدًا عن مظلة القانون، والتي تعد ضمن الاقتصاد غير الرسمي في الدولة.وأشار إلى أهمية التوسع في إنتاج الكمامات والمعقمات وكل ما تتطلبه السوق المحلية في هذه الفترة، من خلال مصانع معتمدة قانونيًّا، والتي يتم الإشراف عليها وتعمل في ظل وجود الجودة المطلوبة للمنتج، وذلك لتحقيق الاكتفاء من تلك المنتجات وعدم اللجوء لمصانع "بئر السلم".