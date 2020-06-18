أتوبيسات وتعقيم المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية بالمدن الجديدة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بالمجان طوال أيام الامتحانات من مدينة أسيوط الجديدة إلى مقر اللجنة بالمحافظة "ذهاب وعودة"، بالتعاون مع مجلس الأمناء، في إطار دعم أولياء الأمور والتخفيف والتيسير على الطلاب، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من فيروس كوورنا المستجد.وفي سياق متصل، كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم للمدارس التي من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.وأضاف الغيطي، أنه تم تنفيذ عدة أعمال نظافة ورفع مخلفات بالمباني والأفنية بـ5 مدارس، مؤكدًا استمرار أعمال التطهير والتعقيم اللازم طوال فترة الامتحانات حرصًا على السلامة العامة للطلاب.وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، مواصلة حملات التطهير والتعقيم بالمراكز التجارية عقب تطبيق الحظر للاستفادة من التوقيت وسهولة حركة فرق المكافحة.