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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يناقش مع وزراء السياحة العرب تحديات القطاع في مواجهه كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:59 ص
خالد العناني
خالد العناني
فاتن غلاب ورامي حسين
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ناقش الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مع أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، ضمن أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة، بحضور السفير الدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

ترأس الجانب المصري في الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وغادة شلبي، نائبه لشؤون السياحة، والسفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، وبحث تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع السياحي كما تم تبادل الرؤى المختلفة حول سبل تجاوز الأزمة والتدابير الخاصة باستئناف الحركة السياحة.

وسلط العناني، خلال الاجتماع الذي أجري عبر الفيديوكونفرانس، الضوء على التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة، وفيما يتعلق باستئناف حركة السياحة الدولية، والمحفزات التي منحتها الدولة لتشجيع حركة الطيران الي المدن السياحية الساحلية بمصر، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على التفاعل الدولي والإقليمي، والتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية المعنية والاسترشاد بما يصدر عنها من وثائق وتقديرات وما تقره من بروتوكولات، وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية UNWTO، والمجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC، ولجنة السياحة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي تستقبل مصر معظم سائحيها من دوله.

وأكد الدكتور خالد العناني، أن المرحلة الحالية غير مسبوقة فيما تحمله من تحديات وما تستلزمه من متطلبات لتضافر وتعاون وتنسيق إقليمي ودولي، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات السياحية البينية، لافتا إلى أن مصر توصي بقيام جامعة الدول العربية بإعداد ورقة حول تعزيز التبادل والتعاون السياحي العربي في مرحلة جائحة كورونا وما بعدها، بحيث تشمل حزمة من التوصيات المقترح اتباعها وتفعيلها.

وشدد وزير السياحة والآثار على أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح، ودعا إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما في ذلك المجلس العالمي للسياحة، وشدد أيضا على ضرورة تعميق وتعزيز العلاقات السياحية البينية داخل الوطن العربي.

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