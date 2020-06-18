طبيب يُحذر من «البوستات الكئيبة»: تضر بالجهاز المناعي

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إنَّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) متشابهة مع أعراض الإنفلونزا العادية، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة لا يعني دائمًا أنها إصابة بفيروس كورونا.وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع علي فضائية «إكستر نيوز»: «إذا لم تتأثر درجة الحرارة بالخوافض بصورة سريعة، فيجب التوجه للكشف والاطمئنان»، مناشدًا المواطنين بعدم تداول «البوستات الكئيبة» على السوشيال ميديا، حتى لا تتأثر الروح المعنوية فيتأثر الجهاز المناعي.ونصح استشاري الأمراض الصدرية طلاب الثانوية العامة بالهدوء النفسي وعدم التوتر حيث تتخذ الدولة كل السبل لتأمينهم، محذرًا من تجمع الطلاب بعد انتهاء الامتحان.