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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«سيد» للأدوية تخطط لإنتاج «الزنك» ضمن مستحضرات مواجهة كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:55 ص
الزنك
الزنك
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة «سيد» للأدوية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية) إنَّ الشركة تخطط لإنتاج مستحضر الزنك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف «جاد» لـ«الدستور» أن الشركة تستهدف توفير الزنك بسبب نقصه في الأسواق، موضحًا أنه عقب إنتاجه سيتم طرحه لهيئة الشراء الموحد والموزعين الكبار الذين يتولون عملية توزيعه علي الصيدليات.

وأشار إلى أنَّ الشركة حريصة من باب كونها شركة حكومية لها بعد اجتماعي على توفير المستحضرات التي تدخل في علاج كورونا.

وأوضح أنَّ الشركة لها تاريخ عظيم في صناعة الأدوية، وهو ما ظهر في إنتاج فيتامين سي بكميات كبيرة لسد حاجة السوق منه في ظل النقص الموجود بسبب الإقبال العشوائي من بعض المواطنين عليه.

وأكد أن دعم الشركة القابضة للأدوية ووزارة قطاع الأعمال العام والقيادة السياسية في البلاد هو ما يجعل الشركة تعمل على إنتاج الأدوية الاستراتيحية المهمة في ظل أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الشركة لمكانتها التاريخية العظيمة خاصة في ظل تطوير الأقسام الإنتاجية بالشركة.

وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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