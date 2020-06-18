«كلمة شكرًا مش كفاية» تزور مستشفى التأمين الصحي في الفيوم

زار فريق من هيئة الهلال الأحمر المصري مستشفى التأمين الصحي في الفيوم لمساعدة مستشفيات العزل، في إطار مبادرة «كلمة شكرًا مش كفاية».وكان في استقبال الفريق، الدكتورة هبة عاطف، مدير فرع التأمين الصحي في الفيوم، والدكتور محمد نادي، مدير المستشفى، والدكتور حاتم جمال، نائب مدير المستشفى.وجاءت الزيارة ضمن سلسلة زيارات من الهلال الأحمر المصري إلى مستشفيات العزل لتقديم الدعم فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك مبادرة ضمن مبادرات الهلال الأحمر المصري، بعنوان «كلمة شكرًا مش كفاية».