الأنبا مكاريوس يترأس اجتماعه الأسبوعي «أونلاين» اليوم

يترأس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، مساء اليوم؛ عظته الأسبوعية "أونلاين".ويواصل أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلقاء عظتهم الأسبوعية أونلاين وذلك في إطار إغلاق الكنائس والأديرة أمام الأقباط.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "صوم الرسل" الذي يستمر أكثر من شهر وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ بعيد الرسولين بطرس وبولس الرسول.ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا.