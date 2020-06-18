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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل المنظومة الجديدة للكشف عن الأعطال بمستشفيات كفر الشيخ

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:36 ص
المهندس ماجد أبوالعزم
المهندس ماجد أبوالعزم
عمرو الشامي
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قال المهندس ماجد أبوالعزم، رئيس قسم صيانة الأجهزة الطبية بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، إنه تم البدء في تطبيق الربط الإلكتروني بين المستشفيات، ولا سيما الربط بين الإدارة الهندسية بالمديرية وجميع الورش الفرعية في المستشفيات، والتي من خلالها سوف تظهر الأعطال وإصلاحها وجمع البيانات الخاصة بالأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفيات.

وكشف أبوالعزم لـ"الدستور" أن هذه المنظومة ستكون مرتبطة بالهواتف المحمولة لمتابعة الأوضاع ثانية بثانية ولا يشترط الوجود في مكان العمل للمتابعة، إذ إنه سيتواجد بكل مستشفى فني للربط الإلكتروني وتحديث البيانات الفورية وإمداد المديرية بكافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

وأضاف أنه بالفعل قد تم تجربة المنظومة وثبت نجاحها، وذلك بمساعدة أخصائيين للبرمجة ساعدوا في إنشاء المنظومة وتكاملها، وذلك بدعم كامل من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والتي توفر جميع الإمكانيات لدعم المنظومة والعمل على تطوير إدارة صيانة الأجهزة الطبية.

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