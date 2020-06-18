مبعوث كوريا الجنوبية النووي يزور واشنطن وسط «احتدام التوتر»

يُجري كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية محادثات مع مسئولين في واشنطن اليوم الخميس وسط احتدام التوتر مع كوريا الشمالية بعدما نسفت مكتب اتصال بين الكوريتين وهددت بتحرك عسكري.وتأتي زيارة كبير المفاوضين لي دو-هون بعد أيام من نسف كوريا الشمالية لمكتب الاتصال الواقع في كايسونج قرب الحدود مع كوريا الجنوبية وإعلانها نهاية الحوار مع الجنوب.وقالت وزارة الخارجية في سول إنه من المتوقع أن يجري لي مشاورات مع مسئولين أمريكيين من بينهم ستيفن بيجون، نائب وزير الخارجية الذي قاد مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع كوريا الشمالية.وأضافت الوزارة في بيان أن لي وبيجون سيجريان "تقييمًا للوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية ويبحثان الردود".