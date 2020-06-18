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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يمدّد العقوبات على كوريا الشمالية لمدة عام آخر

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:25 ص
ترامب
ترامب
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مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية لمدة عام آخر، مشيرًا إلى استمرار التهديد "غير العادي والاستثنائي" الذي يشكله النظام.

وأفاد البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس بأن ترامب كتب في إشعار روتيني أرسله إلى الكونجرس، أنه يمدد "حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بكوريا الشمالية" التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 26 يونيو 2008، بموجب الأمر التنفيذي 13466.

وكتب ترامب في الإشعار موضحًا ما دفعه لتمديد فترة الطوارئ الوطنية إلى ما بعد 26 يونيو "إن وجود وخطر انتشار المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية وإجراءات وسياسات حكومة كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".

وكتب ترامب أيضًا أن تصرفات وسياسات حكومة كوريا الشمالية "تزعزع الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وتعرض القوات المسلحة الأمريكية وحلفائها وشركائها التجاريين في المنطقة للخطر".

واستشهد بشكل خاص بمواصلة كوريا الشمالية لبرامجها النووية وبرامج الصواريخ والإجراءات والسياسات الاستفزازية الأخرى للحكومة الكورية الشمالية.

يُشار إلى أن الأمر التنفيذي، الذي تم توسيعه في عهد ترامب والإدارات السابقة، يدعو إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية والصاروخية.

ويعتبر التجديد أمر روتيني ولكنه يأتي في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية وسط التهديدات العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية ضد الجنوب.

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