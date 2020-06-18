كيف تحمي روسيا بوتين من كورونا؟

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الحكومة أقامت ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيس من فيروس كورونا المستجد في المنزل والعمل.وظهرت تقارير في وسائل الإعلام الروسية مساء الثلاثاء عن الممرات، حيث يتم رش أي شخص يمر بمطهرات قاتلة للجراثيم والفيروسات.وذكر المتحدث باسم فلاديمير بوتن، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إنه تم تثبيت ممر في منزل الرئيس خارج موسكو واثنين في الكرملين.وأضاف بيسكوف: "عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة، هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات احترازية إضافية"، مشيرا إلى إقامة الممرات، بينما يتفشى كورونا في روسيا، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".وظهرت معلومات حول ممر في مقر إقامة بوتن في نوفو أوغاريوفو لأول مرة على الموقع الرسمي لمنطقة بينزا، وهي مقاطعة تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرق موسكو حيث تم تصنيع المعدات.وحضر بوتن الأسبوع الماضي، حدثا عاما في موسكو للمرة الأولى منذ أوائل مايو، وجاء ظهوره بعد عدة أيام من رفع سلطات المدينة الإغلاق في العاصمة الروسية.وأعلن بوتن في أواخر مايو أن تفشي كورونا في روسيا بلغ ذروته، وأجّل موعد عرض عسكري بسبب الوباء إلى 24 يونيو.وكان مسؤولو الصحة الروس قد أعلنوا عن 7843 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهو أدنى معدل يومي منذ أواخر أبريل، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد 553301، وهي ثالث أكبر عدد إصابات في العالم.