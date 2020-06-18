أمريكا والصين تتبادلان الروئ حول العلاقات الثنائية

بحث عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب يانغ جيه تشي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى قضايا عالمية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.وذكرت وزارة الخارجية الصينية - في بيان اليوم الخميس - أن تشي وبومبيو أجريا حوارا، بناء على طلب الأخير يومي الثلاثاء والأربعاء بولاية (هاواي) الأمريكية، حيث شهد الحوار تبادلات معمقة حول العلاقات الثنائية وقضايا عالمية وإقليمية، وأن كلا الجانبين أوضحا تماما مواقف كل منهما، ووصفا الحوار بالبناء.واتفقا الجانبان على اتخاذ إجراءات من أجل التنفيذ الجاد للإجماع الذي توصل إليه رئيسا البلدين، والحفاظ على الاتصال وتبادل الآراء.