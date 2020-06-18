مالي: زعيم المعارضة المختطف ما زال حيا

أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أن زعيم المعارضة سوميلا سيسي، الذي اختطف من قبل متشددين إسلاميين في مارس الماضي، لا يزال على قيد الحياة.وقال الرئيس - في خطاب له - إن الحكومة لديها دليل على أن سوميلا لا يزال على قيد الحياة، مضيفا "نعرف من خاطفيه. وبإذن الله سيعود قريبا".وقد تم اختطاف سوميلا، زعيم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، في 25 مارس الماضي أثناء وجوده في الحملة الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية.