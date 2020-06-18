3 أنواع من الحساسية تصيب الأطفال الرضع خلال فصل الصيف

- حمو النيل



يمكن تجنب الطفل هذه المشكلة والتخفيف من حدتها عن طريق:



- أعراض الأكزيما



- طفح الحفاضات



ويجب لحماية الطفل من هذا النوع من الطفح أو الحساسية خلال الصيف اتباع الأتي:



تتأثر بشرة الأطفال خلال فصل الصيف بشكل كبير لأنها حساسة ولا تتحمل الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية، ويتحدث اليوم لـ«الدستور» الدكتور محمود صبري، استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، عن أنواع الحساسية والطفح الجلدي التي قد تصيب الأطفال في الصيف.عبارة عن طفح جلدي يصيب الأطفال بسبب التعرق الزائد نتيجة الحرارة المرتفعة، وعادة ما تظهر بثور صغيرة وكثيفة عند ثنيات جلد الصغير.1- التركيز على ارتدائه ملابس قطنية 100% خالية من النايلون.2- تهوية جسم الطفل بشكل مستمر.3- الاستحمام اليومي وتجفيف الجلد جيدًا بعد الاستحمام.أعراض الأكزيما هى الاحمرار، والحكة، والطفح الجلدي، وتنتج عن التعرق الشديد بسبب الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، وعدم ترطيب البشرة، والتعرض للأتربة، وارتداء الخامات المصنوعة من النايلون.وتظهر الأكزيما في مساحات محددة من الجلد كالخدود، والجهة الأمامية من الرأس، والساقين والذراعين، ويجب منع الطفل من حك وهرش المناطق المصابة التي قد تزيد الطفح الجلدي، مما قد يؤدي إلى ظهور طبقة بنية سميكة على الجلد تترك آثار وبقع.نتيجة الحر في فصل الصيف واحتكاك الحفاضة المبللة الدائم ببشرة الطفل شديدة الحساسية، تظهر على أرداف الطفل بقع حمراء وتسلخات كثيرة قد تمتد إلى الأعضاء التناسلية ومنطقة البطن.1- تغيري الحفاضة كل ساعتين.2- تنظيف الأعضاء التناسلية بالماء بعد خلع الحفاضة وتجفيف الجلد جيدًا.3- تهوية مكان التسلخات والطفح ووضع الكريمات المرطبة قبل ارتداء الطفل الحفاضة مجددًا.