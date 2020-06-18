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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب المصريين: السيسى يقود سفينة الوطن نحو مستقبل يحمل العزة والكرامة

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:11 ص
الدكتور حسين أبو
الدكتور حسين أبو العطا
محمد الشريف
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وجه الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية إجلال وتقدير للقيادة السياسية مُمثلة في الرئيس السيسي وجميع مؤسسات الدولة؛ لجهودهم الجبارة المُتمثلة في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، مؤكدًا أنهم قاموا بجهد خرافي على أعلى مستوى دون كلل أو ملل وكانوا على قدر المسئولية التي وكلت إليهم من أجل المواطن المصري في المقام الأول ولم يناموا الليل حتى اطمئنوا على عودة المواطنين المحتجزين في دولة ليبيا الشقيقة.

وأكد أبو العطا، في بيان صباح اليوم الخميس، أنه آن الأوان لكل مصري أن يفخر بنفسه وبلده مصر وقائدها الرئيس السيسي الذي حفظ وصان كرامة المصريين في الداخل والخارج، وأعاد هيبة الدولة المصرية والمواطن المصري الذي كان يأن طوال عقود ماضية من التهميش وعدم الاهتمام بشأنه.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي يدافع عن حق كل مواطن بنفسه، ومصر بها مؤسسات تعمل ليل نهار دون كلل أو ملل بتكليف من الرئيس السيسي حتى يعود للمصريين حقهم ومعاقبة المتورطين في الإساءة لهم، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوقف عن الاتصالات مع الجانب الليبي منذ أزمة احتجاز المصريين ولم يهدأ للقيادة السياسية بالًا إلا بعد عودة العمال المصريين إلا أرضهم سالمين غانمين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حاليًا حينما تتحدث ينصت لها الجميع لقوة قيادتها السياسية وحنكة الإدارة المصرية؛ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحياة المصريين التي لا تهاون أو تفاوت فيها من قبل القيادة السياسية المُخلصة لمصر وشعبها لأنها تعلم جيدًا أن أي مواطن مسئول منها وحياته مسئوليتها في المقام الأول وتفعل ذلك بطيب خاطر لأن المواطن المصري أغلى ما تملكه الدولة، موضحًا أن مصر لم ولن تترك أبنائها مهما حدث ولم ولن تنسى أبنائها تحت أي ظرف.

كما وجه رئيس حزب "المصريين"، التحية لشعب ليبيا الشقيق الذي يُدافع عن مصر ويقف بجوارها، ضد الإرهابيين وضد أردوغان ومرتزقته وميليشياته المسلحة وضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.

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