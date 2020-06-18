4 طرق للوقاية من الطفح الحرارى خلال الصيف

- ما هو الطفح الحراري؟



- ما هي أبرز أسباب الطفح الحراري في الصيف؟



- كيف يمكن الوقاية من الطفح الحراري؟



يعتبر الطفح الحراري من المشاكل الجلدية المزعجة والشائعة جدًا في فصل الصيف، يتحدث اليوم لـ "الدستور" الدكتور صالح محمود إستشاري الأمراض الجلدية والتناسلية عن أبرز أسباب الطفح الحراري وكيفية الحد منه.الطفح الجراري يشكل إحدى المشاكل الجلدية الشائعة جدًا في الصيف مع إحمرار ملحوظ على البشرة، ويرتبط بأعراض أخرى مثل: القشعريرة وارتفاع درجة حرارة الجسم.- تعتبر درجات الحرارة المرتفعة من أبرز الأسباب التي تحفز ظهور الطفح الحراري.- يزداد إحتمال ظهور الطفح الحراري عند إرتداء ثياب ذات خامات تحبس العرق بسهولة، مما يؤدي إلى تهيج البشرة وإحمرارها.- بسبب كثرة الحركة وممارسة التمارين الرياضية في الصيف تزداد فرصة الإصابة بالطفح الحراري.- يؤدي إستخدام بعض مستحضرات التجميل خاصة التي تحتوي على العطور، بالإضافة إلى الكريمات والمكياج ذو القوام السميك إلى ظهور الطفح الحراري وإحمرار الجلد.- تفادي حك المنطقة المصابة لمنع إنتقال العدوى إلى مناطق أخرى وإزدياد الإحمرار.- محاولة الإبتعاد عن الأماكن الحارة والإنتقال إلى مكان أكثر رطوبة وبرودة.- إرتداء الملابس الواسعة والقطنية وتفادي الألبسة الضيقة.- محاولة إبقاء المناطق المصابة جافة قدر الامكان، وتفادي غسلها وتعريضها للماء بشكل متكرر.