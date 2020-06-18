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8 أطعمة غذائية تعالج مشكلة التعرق المفرط

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:41 ص
أطعمة غذائية
أطعمة غذائية
سلمى بدر
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تعتبر مشكلة التعرق المفرط من المشاكل التي تسبب إزعاجًا وإحراجًا للكثير من الأشخاص، خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يسبب ألمًا نفسيًا للكثيرين.

وتحدث "الدستور" مع الدكتور رامى صلاح الدين، أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي، عن بعض الأطعمة التي تعمل على الحد من مشكلة التعرق المفرط، والتي منها:

الماء
يعمل الماء على خفض درجة الحرارة الداخلية للجسم، ويساعد على التقليل من التعرق المفرط، لأنه سريع الهضم ولا يضطر الجسم إلى التعرق ليهضمه.

الفواكه والخضروات
تعتبر الفواكه والخضروات من أفضل الأطعمة التي تحارب مشكلة التعرق المفرط، لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، بالإضافة إلى عناصر غذائية أخرى، لذلك يجب دمج بعض هذه الأطعمة في النظام الغذائي مثل القرنبيط، البروكلي، الباذنجان، الفلفل، السبانخ، البطيخ والعنب لأنهم يحتوون على نسبة عالية من الماء ومن الألياف، كما أنها سهلة الهضم.

الألبان والجبن
تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم على تنظيم درجة حرارة الجسم وتمنع التعرق، إضافة الألبان والأجبان والحليب إلى النظام الغذائي يحمي من التعرق.

زيت الزيتون
يساعد زيت الزيتون على محاربة الأيض ويساعد على الهضم، مما يمنع ارتفاع درجة حرارة الجسم، وبالتالي يمنع التعرق.

الشوفان
يعتبر الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف ولا تحتوي إلا على القليل من الدهون، والجسم يهضمه بسرعة، وبذلك لا يضطر الجسم إلى التعرق حتى يهضمه.

اللوز
يعتبر اللوز مصدر غني للماغنيسيوم، ويعمل على تحسين عملية الهضم وتعزيز جهاز المناعة، ولا يتسبب بأي مشاكل هضمية، ويحد من التعرق بشكل كبير.

البطاطا
إن البطاطا مليئة بالفيتامينات الأساسية التي تعمل على تهدئة الأعصاب ومكافحة الإجهاد وخفض ضغط الدم وتساعد على الحد من التعرق المفرط بشكل كبير.

الموز
يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على ترطيب الجسم، كما يحتوي على الماغنيسيوم وفيتامين B6، ويعزز الشعور بالسعادة والهدوء، ويساعد على الهضم، ويقلل من التعرق.

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