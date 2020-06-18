حظك اليوم.. برج القوس الخميس 18 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، على النحو التالي:مهنيًا: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبوابًا جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية.عاطفيًا: تقاوم كل العوامل الصعبة التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في تخطّيها والمحافظة على الاستقرار العاطفي القوي.صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.