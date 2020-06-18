حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 18 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يأتيك هذا اليوم بأخبار جيدة، حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها.عاطفيًا: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجددًا في علاقة لن تعرف التوتر.صحيًا: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.