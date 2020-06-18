النفط يهبط بسبب المخاوف من موجة كورونا الثانية

تراجعت أسعار النفط، الخميس، متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا وقفزة جديدة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة رفعتها إلى أعلى مستوى على الإطلاق.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 25 سنتًا أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 40.71 دولار للبرميل.وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتًا، أو 1.1 %، لتبلغ عند التسوية 37.96 دولار للبرميل.وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، لثاني أسبوع على التوالي، لتصل إلى أكثر من 539 مليون برميل.وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 20 % على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وهبط إنتاج النفط الأمريكي 600 ألف برميل يوميًا الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2018.لكن مشترين للخام ومحللين قالوا إن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يستعيدوا حوالي نصف مليون برميل يوميًا من إنتاج الخام بحلول نهاية يونيو.