حظك اليوم.. برج الثور الخميس 18 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قرارًا مهنيًا تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه.عاطفيًا: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة.صحيًا: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.