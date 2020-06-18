رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 18 يونيو 2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:29 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: قد تقيم معاهدة صلح أو تعاونًا متبادلًا مع أحدهم فتثمر الجهود وتنتعش الآمال وتعود الأمور الى مجاريها.
عاطفيًا: الأجواء مُهيأة لترتيب أوضاعك وتحسينها، حان الوقت لوضع حد لعزوبيتك، فلا تنعزل بل فكر جديًا في الارتباط.
صحيًا: تولي الشأن الصحي اهتمامًا كبيرًا، ولا تدع أمورًا أخرى تلهيك عن ملاحقة كل جديد يفيدك صحيًا.

الثور
مهنيًا: يرسل هذا اليوم إشعاعاته فيسهل قرارًا مهنيًا تتخذه وقد يتحدث عنك الناس على اثر ما تقدّمه.
عاطفيًا: الرومانسية تعالج كل الأمور، وهي سلاح جيّد لإقناع الشريك بوجهة نظرك، فالجأ إلى هذا السلاح ولا توفره إذا كان يأتي بالنتائج المتوخاة.
صحيًا: لا تكثر من وضع الملح في الطعام أو السكّر في القهوة، فأضرارهما أكبر بكثير من فوائدهما.

الجوزاء
مهنيًا: حاول تنظيم الشؤون المالية وتقييم الحسابات والامتناع عن المخالفات القانونية، ولا تهمل واجباتك حتى لو شعرت بالتعب والتوتر.
عاطفيًا: أمامك طريق سالك نحو الاستقرار في العلاقة، لكن عليك تجنب الخلافات والابتعاد عن كل ما قد يسيء إلى تلك العلاقة.
صحيًا: التخلص من القلق ليس بالأمر السهل، فهو يسبب انزعاجًا لا يحتمل وخصوصًا في الليل.

السرطان
مهنيًا: يعمل الظرف لمصلحتك، ما يسهّل وتيرة عملك ويسرّعها، فتكون من السبّاقين والرواد بعد أن تعثرت خطاك بعض الشيء.
عاطفيًا: تتخلص من المشكلات الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد وتغمرك السعادة.
صحيًا: تحصل على تفهّم ودعم لتحرّكاتك، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.

الأسد
مهنيًا: لا تتحمّس في الأوقات التي تفرض معالجة هادئة، حتى لا تواجه العقبات لاحقًا وتصبح في وضع حرج.
عاطفيًا: تعود الأمور بينك وبين الشريك إلى مجاريها الطبيعية بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الشريك الذي تفهم الوضع وقرر العودة إليك.
صحيًا: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصًا ممارسة المشي في نهاية الأسبوع لمسافة طويلة.

العذراء
مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم مجالات جديدة من أجل بلورة مشروع له علاقة بالفن والكتابة والسياسة.
عاطفيًا: تسير العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، فلا تدع الآخرين يدخلون على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام والكميات الواجب تناولها يخفف الكثير من المشكلات الصحية.

الميزان
مهنيًا: يأتيك هذا اليوم بأخبار جيدة. حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها.
عاطفيًا: تمرّ بوقت عصيب مع الشريك، لا تيأس، لا بد من أن تعود المياه إلى مجاريها، والانطلاق مجددًا في علاقة لن تعرف التوتر.
صحيًا: حذار المشاكل الصحية واحرص على سلامتك وعلى سلامة المنزل والعائلة.

العقرب
مهنيًا: تعمل الظروف للسير بمشاريعك قدمًا، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.
عاطفيًا: تتخلص من القيود النفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات مع الشريك.
صحيًا: قد لا تكون مرتاح البال اليوم، والسبب كثرة المشكلات العملية والضغوط، فانتبه.

القوس
مهنيًا: تتكلل جهودك بالنجاح ويفتح القدر أبوابًا جديدة تساهم في توسيع دائرة معارفك وثقافتك واهتماماتك الجدية.
عاطفيًا: تقاوم كل العوامل الصعبة التي تواجه علاقتك بالشريك، وتنجح في تخطّيها والمحافظة على الاستقرار العاطفي القوي.
صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة لئلا تتعرض لأي نكسة صحية.

الجدي
مهنيًا: تفتح لك الفرص المهنية أبوابها لتظهر لك الآفاق الواسعة التي تمتد أمامك، والتي تعدك بمستقبل واعد بالإنجازات والنجاحات.
عاطفيًا: التنافس مع الشريك لا يفيد أحدًا منكما، وقد يؤدي الى صدامات غير مبررة يمكن أن تدمر العلاقة.
صحيًا: رياضة المشي مهمة جدًا، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

الدلو
مهنيًا: النيّات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب متعددة أنت بغنى عنها لأنك منهمك بأعمالك.
عاطفيًا: إغتنم الفرصة المتاحة لك ولا تتردّد في دخول علاقة عاطفية جديدة، فالوقت يمر سريعًا وأنت أصبحت متقدمًا في السن نوعًا ما.
صحيًا: يهدّد أمر ما سلامتك ويواصل ما حصل معك سابقًا، وتتزوّد حيويّة كبيرة وعزيمة قوية.

الحوت
مهنيًا: أدرس خطواتك جيدًا ولا تقم بأي عمل أو تحرك يطلب منك قبل التحقق من صحة معلوماتك وقدرتك على التنفيذ.
عاطفيًا: بعض الانفعالات غير مبررة، وهي تؤدي إلى تأزيم العلاقة مع الشريك والوصول إلى نهاية غير سعيدة يمكن أن تقض مضجعك.
صحيًا: يفترض أن تتنبّه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، فهي توفر لك راحة كبرى.

موضوعات متعلقة

الصحة: فتح العيادات الخارجية لعلاج «الأمراض المزمنة» السبت

«البيئة» عن افتراس سلحفاة وادى الجمال: لا يمكن التدخل

العثور على جثة طالبة جامعية مقتولة داخل منزلها بطلخا

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

الصور

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

image description

المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

الأكثر قراءة

تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات

إبراهيم نجم مستشار المفتى يكتب عن موت سارة حجازى: رسالة من الله

محمد الباز يكتب عن شاهد الزور: أكاذيب وزير عدل مرسى على قناة الجزيرة

ابنة رجاء الجداوى تكشف تفاصيل حالتها الصحية: «ماما تعبانة»

إنفوجراف

image description

معرض فني إلكترونيًا لدار الثقافة والنشر العراقية (فيديو)

image description

مصطفى بكري: حرب الميليشيات بدأت في ليبيا

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

أحمد الشهاوى يتذكر: الاعترافات غير المنشورة لـ«محمود درويش»

"الأديب لازم يجوز ويخون مراته كمان".. آراء يوسف السباعي في المرأة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

مواويل «المنيلاوى» تفضح عشق «نظلة هانم» لفتى من العامة

نجم الساعة

عبدالوهاب عن توفيق الحكيم: «قعد 5 ساعات في أتوبيس خربان.. ومستنيه يمشي»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الأوراق المطلوبة للتقديم فى مرحلة الثانوية العامة

مواعيد القطارات اليوم الخميس 18-6-2020

تردد قناة ليبيا الرياضية على نايل سات libya Sport

عمرها 68 مليون سنة.. أكبر بيضة زواحف في العالم بالقارة القطبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
علاج جديد للفشل السياسي!
صفوت البياضي
ملاحظات تحتاج إلى صحوة واجبة
مؤمن المحمدي
على إسماعيل
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية «2»
المزيد

الثقافة

ناقد أكاديمي فلسطيني: التراث العربي منجم للمبدع

قبل الاحتفاء بمشواره الفني.. أسرار من حياة التشكيلي جمال السجيني

«هاربون من كورونا».. رواية جديدة لـ مصطفى القرني

هويدا عطا: أزمة كورونا أثرت على نفسية المبدعين وحاصرتهم (حوار)