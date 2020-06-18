كوريا الجنوبية: حالة وفاة إضافية و59 إصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا و59 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بأن حصيلة وفيات الفيروس في البلاد ارتفعت إلى 280 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 12257، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وأضافت الوكالة أن 26 شخصًا إضافيًا تماثلوا للشفاء تمامًا وغادروا المستشفيات، ليصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 10800 شخص.