الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الخميس، نهارا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفا ليلا، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، لطيف ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، معتدل ليلأ.وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية- شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.العظمى الصغرىالقاهرة 33 22الإسكندرية 27 21وادي النطرون 32 21طنطا 32 21شبين الكوم 32 21دمنهور 30 21بلطيم 29 21مطروح 26 22السلوم 29 21سيوة 33 20بورسعيد 28 22دمياط 27 21الزقازيق 34 21المنصورة 32 20الإسماعيلية 34 19السويس 34 22العريش 29 20رفح 28 20رأس سدر 32 22نخل 33 14نويبع 35 24طابا 33 20سانت كاترين 30 15الطور 31 24شرم الشيخ 37 27الغردقة 37 28مرسى علم 33 27الفيوم 34 21بنى سويف 34 21المنيا 34 21أسيوط 35 22سوهاج 36 24قنا 38 26الأقصر 42 24أسوان 42 26إدفو 42 27أبوسمبل 40 25الوادي الجديد 39 23شلاتين 39 27أبورماد 38 26حلايب 34 29رأس حدربة 33 27