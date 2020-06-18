الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة
الخميس 18/يونيو/2020 - 08:02 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الخميس، نهارا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيفا ليلا، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، لطيف ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، معتدل ليلأ.
وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية- شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 32 21
طنطا 32 21
شبين الكوم 32 21
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 22
السلوم 29 21
سيوة 33 20
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 34 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 19
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 33 14
نويبع 35 24
طابا 33 20
سانت كاترين 30 15
الطور 31 24
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 28
مرسى علم 33 27
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 21
المنيا 34 21
أسيوط 35 22
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 42 24
أسوان 42 26
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 39 27
أبورماد 38 26
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 27
وتنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية- شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 33 22
الإسكندرية 27 21
وادي النطرون 32 21
طنطا 32 21
شبين الكوم 32 21
دمنهور 30 21
بلطيم 29 21
مطروح 26 22
السلوم 29 21
سيوة 33 20
بورسعيد 28 22
دمياط 27 21
الزقازيق 34 21
المنصورة 32 20
الإسماعيلية 34 19
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 28 20
رأس سدر 32 22
نخل 33 14
نويبع 35 24
طابا 33 20
سانت كاترين 30 15
الطور 31 24
شرم الشيخ 37 27
الغردقة 37 28
مرسى علم 33 27
الفيوم 34 21
بنى سويف 34 21
المنيا 34 21
أسيوط 35 22
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 42 24
أسوان 42 26
إدفو 42 27
أبوسمبل 40 25
الوادي الجديد 39 23
شلاتين 39 27
أبورماد 38 26
حلايب 34 29
رأس حدربة 33 27