مؤشر نيكى يبدأ معاملات بورصة طوكيو منخفضًا 0.41%

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.وتراجع نيكي 0.41 في المئة مسجلًا 22363.88 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.37 % ليصل إلى 1581.18 نقطة.وهبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع، الجمعه الماضية، بعد أن هوت وول ستريت بفعل مخاوف من ظهور حالات جديدة مصابة بـ"كوفيد-19"، مما قد يعرقل إعادة فتح اقتصادات.وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضًا 0.75 % إلى 22305.48 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول يونيو.وفي الأسبوع الماضي انخفض المؤشر نيكي 2.4 % مسجلًا أكبر انخفاض في سبعة أسابيع.