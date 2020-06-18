مؤشر نيكى يبدأ معاملات بورصة طوكيو منخفضًا 0.41%
الخميس 18/يونيو/2020 - 04:17 ص
وكالاتطباعة
انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الخميس.
وتراجع نيكي 0.41 في المئة مسجلًا 22363.88 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.37 % ليصل إلى 1581.18 نقطة.
وهبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع، الجمعه الماضية، بعد أن هوت وول ستريت بفعل مخاوف من ظهور حالات جديدة مصابة بـ"كوفيد-19"، مما قد يعرقل إعادة فتح اقتصادات.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضًا 0.75 % إلى 22305.48 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول يونيو.
وفي الأسبوع الماضي انخفض المؤشر نيكي 2.4 % مسجلًا أكبر انخفاض في سبعة أسابيع.
وتراجع نيكي 0.41 في المئة مسجلًا 22363.88 نقطة، في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.37 % ليصل إلى 1581.18 نقطة.
وهبطت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع، الجمعه الماضية، بعد أن هوت وول ستريت بفعل مخاوف من ظهور حالات جديدة مصابة بـ"كوفيد-19"، مما قد يعرقل إعادة فتح اقتصادات.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضًا 0.75 % إلى 22305.48 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول يونيو.
وفي الأسبوع الماضي انخفض المؤشر نيكي 2.4 % مسجلًا أكبر انخفاض في سبعة أسابيع.