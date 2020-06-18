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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يستقبل نظيره البولندى فى البيت الأبيض

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:36 ص
ترامب يستقبل نظيره
ترامب يستقبل نظيره البولندى
وكالات
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يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل نظيره البولندي أندري دودا، في أول زيارة لزعيم أجنبي إلى البيت الأبيض منذ بدء أزمة كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكيناني إنّ القمة بين الرئيسين الأمريكي والبولندي ستعقد الأربعاء المقبل في 24 يونيو الجاري، مضيفة أنّ الرئيسين سيناقشان خلال الاجتماع مواضيع عدة، بينها "تعزيز التعاون" بين بلديهما في مجالات الدفاع والتجارة والطاقة وأمن الاتصالات".

وبحسب وسائل إعلام بولندية، قد تكون زيارة دودا إلى واشنطن مناسبة للإعلان عن نقل عسكريين أمريكيين من ألمانيا إلى بولندا التي تسعى منذ فترة طويلة إلى تعزيز الوجود الأميركي على أراضيها.

وكان ترامب أعلن الإثنين أنّه قرّر خفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا بمقدار النصف لأنّ برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي وتتعامل "بشكل سيّئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

ودودا، القومي المحافظ، مرشّح لولاية رئاسية ثانية في انتخابات ستجري في 28 يونيو، أي بعد أربعة أيام من زيارته للبيت الأبيض.

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